نجم الزمالك قرار الكاف سيساهم في عودة الدوري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أشاد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاص  بتأجيل كأس الأمم الأفريقية،  لمساهمة القرار في استكمال مسابقة الدوري المصري.

وقال حازم في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "تأجيل كأس الأمم سيمنح للجنة الخماسية فرصة ذهبية لاستكمال الموسم الحالي بالدوري وكأس مصر وعدم ضغطه، والساعات المقبلة سوف تشهد قيام اللجنة بإعلان مواعيد أول 5 أسابيع في مسابقة الدوري".


ومن ناحية آخري أكد إمام:  الزمالك اقترب من التعاقد مع رجب بكار ونبيل عماد دونجا من بيراميدز، ومن الضروري أن يتم الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين تظهر إصابتهم بفيروس كورونا، حيث لم يرتكبوا معصية تجعلنا لا نكشف عن أسمائهم".

يذكر أن الكاف قرر أمس تأجيل كأس الأمم الأفريقية من 2021 إلى العام التالي.

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