سليمان عيد يشارك جمهوره بصورة جديدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:43 م
سليمان عيد
سليمان عيد
نادين نجدي


نشر الفنان سليمان عيد، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكانت الصورة سيلفي ويرتدي بها تيشرت أبيض، وعلق سليمان على الصورة قائلا: "صباح الخير".

حازت الصورة على اعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:" بحبك وبحب خفة دمك" ، وكتب معجب آخر:"منور الدنيا كلها" ، وقال آخر:"حبيبنا أبو قلب أبيض المحترم" .

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.


وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.

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