ننشر قيمة التداول على السندات بالبورصة خلال هذا الأسبوع
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:17 م
نيفين سمير
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 593.2 مليون جنيه هذا الأسبوع، المقتصر على ثلاث جلسات بسبب أجازة ذكرى ثورة 30 يونيو وأجازة البنوك ، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 535 ألف سند تقريباً.
ورصدت "بوابة الفجر الإلكترونية " أن الأسهم إستحوذت على نسبة 83.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.6 % خلال الأسبوع.
وعلى صعيد المؤشرات فقد أغلق مؤشر ايجى اكس 30 تعاملاته عند 10,764.5 نقطة, مسجلا إنخفاض بنحو 1.16%. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.8% مغلقاً الفترة عند 1.451.2 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.15% مغلقا الفترة عند 1,538.83 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضاً بنحو 0.13 % مغلقا عند 12,570.72 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.69 % مغلقا الفترة عند 2,245.56 نقطة.
ونوه التقرير عن تراجع إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 986 مليون ورقة منفذة على 110 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.918 مليون ورقة منفذة على 208 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي .
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.8 % و العرب على 4.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 254.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 27 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 69.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9,448.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1,581.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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