ننشر قيمة التداول على السندات بالبورصة خلال هذا الأسبوع





كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 593.2 مليون جنيه هذا الأسبوع، المقتصر على ثلاث جلسات بسبب أجازة ذكرى ثورة 30 يونيو وأجازة البنوك ، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 535 ألف سند تقريباً.









ورصدت "بوابة الفجر الإلكترونية " أن الأسهم إستحوذت على نسبة 83.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.6 % خلال الأسبوع.



