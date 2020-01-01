كارول سماحة تشوق جمهورها لكليبها الجديد

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شاركت الفنانة الليبنانية كارول سماحة، جمهورها بصورة جديدة من فيديو كليبها الجديد "bon voyage" ، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"





وكانت الصورة لقطة من فيديو كليبها الجديد، ومعها حبيبها بالكليب وكانت تخفي وجهه، لكي تشوق جمهورها ويخمنوا من هذا الرجل، فمن المحتمل أن يكون وجهاً معروفاً.



علقت كارول على الصورة قائلة:"فيكن تحضروا لأول مرة كليب الجديد ⁦‪#bonvoyage‬ ، ‏حصريا على قناة ⁦‪ @lifestylezstudios ‬⁩....‏على يوتيوب، من اخراج‏ ⁦‪ [email protected] ‏مفاجأة الكليب: ضيف مميز وقريب للقلب وكلنا منحبوا مين هو يا ترى 😃؟" .







سيطرح الفيديو كليب اليوم، تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز و المخرجة بتول عرفة.









شارك في كتابة "bon voyage" الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وإخرتج : بتول عرفة ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.