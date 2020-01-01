تراجع حاد في مخزونات النفط الأمريكية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:32 م
مخزونات النفط
مخزونات النفط
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو  الماضي لتسجل 533.5 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن  تتراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 0.9 مليون برميل في الأسبوع المنصرم.

 في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 1.2 مليون برميل خلال نفس الأسبوع.

وبحلول الساعة 2:29 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 1.2 بالمائة إلى مستوى 41.77 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس  بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 39.71 دولار للبرميل.

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