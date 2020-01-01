حصاد البورصة .. مبيعات الأجانب تصل الي 254.3 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي





كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تباين بأداء المؤشرات ، وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 تعاملاته عند 10,764.5 نقطة, مسجلا إنخفاض بنحو 1.16%. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.8% مغلقاً الفترة عند 1.451.2 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.15% مغلقا الفترة عند 1,538.83 نقطة.









و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضاً بنحو 0.13 % مغلقا عند 12,570.72 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.69 % مغلقا الفترة عند 2,245.56 نقطة.









وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 84.8 % ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.8 % و العرب على 4.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 254.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 27 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.









و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 69.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9,448.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1,581.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





ونوه التقرير، عن تراجع إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 986 مليون ورقة منفذة على 110 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.918 مليون ورقة منفذة على 208 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي .



