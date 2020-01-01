خلال 3 جلسات فقط .. تراجع قيم التداول بالبورصة الي 5.9 مليار جنيه





تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي والذي اقتصرت تعاملاته على 3 جلسات فقط بسبب عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، وسجلت نحو 5.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 986 مليون ورقة منفذة على 110 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.918 مليون ورقة منفذة على 208 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي .





وحققت البورصة المصرية أرباح قدرها 3.1 مليار جنيه ، ، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 590 مليار جنيه، مقابل 586.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.5%.





وعلى صعيد المؤشرات فقد أغلق مؤشر ايجى اكس 30 تعاملاته عند 10,764.5 نقطة, مسجلا إنخفاض بنحو 1.16%. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.8% مغلقاً الفترة عند 1.451.2 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.15% مغلقا الفترة عند 1,538.83 نقطة.













و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضاً بنحو 0.13 % مغلقا عند 12,570.72 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.69 % مغلقا الفترة عند 2,245.56 نقطة.









هذا و قد استحوذت الأسهم على 83.3 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو16.6% خلال الأسبوع.









وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.8 % و العرب على 4.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 254.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 27 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.









و الجدير بالذكر ، أن تعاملات المصريين مثلت 69.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9,448.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1,581.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام