الخطيب يتفقد فرع الأهلي بمدينة نصر للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
 

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتفقد فرع مدينة نصر اليوم الأربعاء، للاطمئنان على الإجراءات الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظا على سلامة الأعضاء، الذين توافدوا على المقر للمرة الأولى، منذ إغلاق النادي في مارس الماضي، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

رافق الخطيب خلال زيارته للفرع كل من: إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية، والدكتور مدحت عليوة مقرر اللجنة الطبية، والعميد أحمد النحاس نائب مدير فرع مدينة نصر، والعميد محمود حزين مدير أمن فرع مدينة نصر، وهبة منير مدير إدارة الخدمات بفرع مدينة نصر.

وحرص رئيس النادي خلال جولته على الترحيب بالأعضاء، كما توجه إلى منافذ البيع المختلفة للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها لضمان سلامة الجميع، وشدد على ضرورة الالتزام بها مع قياس درجات الحرارة لجميع الأعضاء عند دخولهم للنادي عبر بوابات التعقيم الإلكتروني.

وتابع الخطيب خلال الجولة سير العمل في تطوير البوابة الخلفية لفرع مدينة نصر، وطالب بالانتهاء من تطويرها في أقرب وقت، حتى تكون جاهزة لدخول الأعضاء.

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