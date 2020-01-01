وصفة سهلة لعمل تورتة عيد ميلاد بالفراولة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:58 م
تورتة عيد ميلاد بالفراولة
تورتة عيد ميلاد بالفراولة
وصفة سهلة لعمل تورتة عيد ميلاد بالفراولة

يقدم موقع "لافام" اليوم عزيزتي، طريقة سهلة وبسيطة لعمل تورته عيد ميلام، ومن املعروف أن تورتة الفراولة من الحلويات المفضلة لدى الجميع، لذلك نستعرض معكم فيما يلي طريقة عمل توتة عيد ميلاد بالفراولة.

مقادير تورتة عيد ميلاد بالفراولة

2/1 2 كوب (250 جرام) من طحين الكيك المنخول

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة ملح

¾ كوب (170 جرام) من الزبدة اللينة فى درجة حرارة الغرفة

4/3 1 كوب (350 جرام) من السكر
 5 بياض بيض فى درجة حرارة الغرفة

1/3 كوب ( 75 مل ) من الكريمة الحامضية أو اللبن الزبادى فى درجة حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

½ كوب (120 مل ) من الحليب الكامل الدسم فى درجة حرارة الغرفة

½ كوب فراولة مهروسة

مقادير كريمة الجبن بالفراولة لتورته عيد ميلاد 

1 كوب (10: 12 جرام) من الفراولة المجففة بالتجميد مطحونة
225 جرام جبن كريمى فى درجة حرارة الغرفة
½ كوب (115 جرام) من الزبدة فى درة حرارة الغرفة
3 كوب (360 جرام ) من السكر البودرة
1 : 2 ملعقة كبيرة من الحليب
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملح حسب الذوق

طريقة تحضير تورتة عيد ميلاد بالفراولة

ضعى الفراولة على نار منخفضة تميل إلى المتوسطة لمدة 25 : 30 دقيقة مع التقليب من حين إلى آخر ثم اتركيها لتبرد تماماً وبعد أن تبرد اطحنيها فى محضر الطعام .

صفى الفراولة من الماء تماماً بحيث يكون متبقى لديكى حوالى ½ كوب من الفراولة المهروسة .

لتحضير الكيك

قومى بخفق الزبدة والسكر على سرعة عالية لمدة 2 دقيقة باستخدام مضرب السلك الكهربائى ثم اضيفي بياض البيض وقلبي لمدة 2 دقيقة بعد ذلك أضيفي الكريمة الحامضية والفانيليا وقلبي حتى تصبح المكونات ناعمة، أضيفي كلا من (الطحين – البيكنج بودر – البيكنج صودا – الملح) وقلبي على سرعة منخفضة وهنا قومى بسكب الحليب ببطء مع الاستمرار فى التقليب، أخيراً أضيفي هريس الفراولة وقلبي باستخدام ملعقة وتأكدى من عدم وجود كتل (سوف يكون الخليط سميك).

وزعى خليط الكيك بالتساوى على 2 صينية دائرية مقاس 9 مدهونة بالزبدة والطحين ويُخبز الكيك فى الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 350 فرنهايت (180 درجة مئوية) لمدة 24 : 25 دقيقة أو حتى تضعى عود الاسنان الخشبى فى المنتصف ويخرج نظيف.

لتحضير كريمة الزبدة بالفراولة

قومى بخفق الجبن الكريمى على سرعة عالية لمدة دقيقة حتى يصبح ناعم ثم اضيفي الزبدة وقلبي حتى تمتزج، أضيفي السكر ومسحوق الفراولة والحليب والفانيليا وقلبى مرة أخرى حتى تمتزج المكونات بالكامل (أضيفي رشة ملح إذا رغبتِ فى ذلك).

باستخدام سكين مسنن قومى بمساواة سطح ثم ضعى الكيك الأول على ستاند التقديم وغطيه بكريمة الجبن ثم ضعى عليه الطبقة الثانية من الكيك وقومى بتغطية سطح وجوانب التورتة بالكامل بما تبقى من كريمة الجبن بالفراولة، ضعى التورتة فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 45 دقيقة قبل التقديم حتى لا تتفتت أثناء التقطيع.

وصفة سهلة لعمل تورتة عيد ميلاد بالفراولة

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