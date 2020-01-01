ببدلة سوداء.. تامر حسني بأحدث إطلالة عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان تامر حسني، متابعيه بصورة من أحدث جلسات تصوير له ببدلة سوداء، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "حسني" تعليقا على الصورة قائلا: "نهاركم أبيض"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "نهارك زي العسل إن شاء الله"،"نهارك إشطا"،"يارب عليك وعلينا جميعا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "الفلوس" والذي يتم عرضه في دور السينما في هذه الأيام، وكان أول طرح له في الكريسماس وحقق إيرادات عالية منذ أول أيام عرضه.