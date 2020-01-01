حفيدة الزعيم تخطف الأنظار بتقليدها جدها!

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قامت حفيدة الزعيم عادل إمام، بخطف الأنطار عقب مشاركتها لفيديو تجسد فيه شخصية جدها عال إمام بمسرحية "مدرسة المشاغبين"،وذلك عبر الموقع الترفيهي "تيك توك".



وظهرت حفيدة الزعيم إمام، بشعر منسدل على كتفها،وهي تجسد شخصية عادل إمام بالمسرحية قائله: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف".



وتظل مسرحية "مدرسة المشاغبين" من أبرز المسرحيات للزعيم عادل إمام والتي لم يمل الجمهور من مشاهدتها منذ عرضها لأول مرة حتى الآن.



يذكر أن آخرأعمال الزعيم عادل إمام، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، والذي شارك به عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا.

