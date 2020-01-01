ميانمار تحدد موعد الانتخابات البرلمانية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار، اليوم الأربعاء، عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر أن تتم في 8 نوفمبر المقبل، حيث أنها بمثابة اختبار لأول حكومة ديمقراطية في البلاد منذ نصف قرن.

وقال بيان منسوب إلى رئيسة لجنة الانتخابات النقابية، هلا ثين وقرأه التلفزيون الحكومي إن: "انتخابات عامة متعددة الأحزاب للبرلمان" ستجرى في ذلك اليوم، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ويعتبر المحللون، أن الانتخابات هي اختبار مهم لانتقال ميانمار بعيدًا عن الحكم العسكري المباشر.

فازت أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالسلطة بأغلبية ساحقة في عام 2015 أنهى عقودًا من حكم المجلس العسكري.

لكن إدارتها تعرضت لضغوط دولية بسبب حملة عسكرية دفعت مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش في عام 2017.

يواصل الجيش ممارسة سلطته الهائلة بموجب الدستور، الذي يضمن له السيطرة على الوزارات الرئيسية، و 25 في المائة من المقاعد في البرلمان.

ويقول محللون، إنه بينما من المتوقع أن يكون أداء حزب "سو كي" من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أفضل من غيره في الانتخابات، فإن أغلبيته الساحقة يمكن أن تتراجع.

وقال ريتشارد هورسي، المحلل السياسي المقيم في ميانمار لدى المجموعة الدولية للأزمات: "هناك سخط أكبر على الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اليوم، خاصة بين الأقليات العرقية".

وأضاف: "لكن أونج سان سو كي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة مع قاعدتها - أغلبية بامار في وسط البلاد - ومن الصعب رؤية أي نتيجة أخرى بخلاف الانهيار الأرضي الذي حدث في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية."

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