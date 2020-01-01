التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة تتبع لميليشيات الحوثي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لجماعة أنصار الله الحوثية.

وقال التحالف العربي إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.

كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا لتقديم تفاصيل حول العملية العسكرية.

وتواصل المليشيا الحوثية، انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار، واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

 
وتمثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

 
وأعلن التحالف العربي، في التاسع من أبريل الماضي عن وقف لإطلاق النار، إلى أن المالكي أكد أنه "لم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن مجموع الانتهاكات الحوثية بلغ أكثر من 4455 خرقا، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الصواريخ الباليستية.


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