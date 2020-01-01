البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع الإعلان عن لقاح محتمل لكورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:57 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
ارتفعت البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت دراسة  للقاح محتمل لفيروس "كوفيد-19" تم تطويره من قبل شركة فايزر وبايون تيك، أنه أظهر أجساماً مضادة محايدة.

وقفزت أسهم شركة "فايزر" بأكثر من 6 بالمائة بعد هذه الأنباء.

واستفادت الأسهم الأمريكية من قفزة أسهم شركة الشحن "فيديكس" بما يقرب من 11 بالمائة عقب نشر نتائج الأعمال فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة 2.3 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي لكنها جاءت أقل من التوقعات.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 25904.5 نقطة.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 3108.2 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 10073 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.36.

أخبار تهمك

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ ساعتين

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الليجا

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

01:40 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن