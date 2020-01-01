البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع الإعلان عن لقاح محتمل لكورونا

ارتفعت البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت دراسة للقاح محتمل لفيروس "كوفيد-19" تم تطويره من قبل شركة فايزر وبايون تيك، أنه أظهر أجساماً مضادة محايدة.





وقفزت أسهم شركة "فايزر" بأكثر من 6 بالمائة بعد هذه الأنباء.





واستفادت الأسهم الأمريكية من قفزة أسهم شركة الشحن "فيديكس" بما يقرب من 11 بالمائة عقب نشر نتائج الأعمال فصلية تجاوزت توقعات المحللين.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة 2.3 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي لكنها جاءت أقل من التوقعات.





وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 25904.5 نقطة.





وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 3108.2 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 10073 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.36.