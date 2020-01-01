مؤشر بورصة النيل يقفز 10.9% خلال يونيو .. و"سبيد ميديكال" تتصدر القائمة الخضراء









وتصدر سهم سبيد ميديكال قائمة اسهم بورصة النيل المتداولة مستحوذاً على 79.5% من التنفيذات، بينما تصدر سهم البنك التجاري الدولي مستحوذاً على 15.5% من التعاملات.









وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.9% مغلقاً تعاملاته عند مستوي 749.1 نقطة ، قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 5.33 % ليسجل مستوى 10764.5 نقطة ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 25.11% ليبلغ مستوى 1415.2 نقطة ، وتابعهم في الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 19.9%ة ليبلغ مستوى 56ر2245 نقطة.









تراجع قيم التداول خلال يونيو المنتهي لتسجل نحو 52.1 مليار جنيه من خلال تداول 8.7 مليار ورقة منفذة على 845 الف عملية مقارنة ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر53 مليار جنيه وكمية تداول بلغت5.16 مليار ورقة منفذة على 455 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

وإستحوذ المتعاملين المصريين في البورصة المصرية على نسبة وصلت الي 76% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على18.2 % والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير الي أن تعاملات المستثمرين الأجانب قد سجلت صافي بيع بقيمة1.9 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 140 مليون جنيه.



والجدير ، بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 1ر69%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 448ر9 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 581ر1 مليارجنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن قيم التداول ببورصة النيل، سجلت 85.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 98.1 مليون ورقة منفذة على 5.7 ألف عملية خلال الشهر المنتهي ،وإستحوذت الأسهم على نسبة 53.5% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 47ر46% ، وذلك وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.