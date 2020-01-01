"بوزن زائد".. إطلالة نادرة لنانسي عجرم في بدايتها الفنية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،فيديو للمطربة نانسي عجرم أثناء بدايتها في عالم الفن، وظهرت بملامحها البريئة الشبابية بشكل مختلف عن ما هي عليه الآن.



وكانت المطربة نانسي عجرم، في الفيديو بوزن زائد في بدايتها وشعر طويل،مما أثار تعجب الجمهور حول تغيير مظهرها في الوقت الحالي.



ومن أبرز التعليقات على هذا الفيديو "صح شكلها مختلف بس جميلة وكيوت إلى أبعد حد"،"علفكرة كانت أحلى بكتير وشبه بنتها"،"كانت أحلى وأجمل وبنتها الكبيرة تشبهها".



يذكر أن آخرأعمال المطربة نانسي عجرم، أغنية "قلبي يا قلبي" والتي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

