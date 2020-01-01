كازاخستان تخطط لإغلاق أسبوعين 5 يوليو بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاربعاء، بعد ارتفاع حاد في حالات جديدة، أن الحكومة الكازاخستانية اقترحت بدء الاغلاق الثاني للدولة الواقعة في آسيا الوسطى في الخامس من يوليو واستمرارها لمدة اسبوعين على الاقل.

وقال "توكاييف" على "تويتر"، إن لجنة خاصة ستراجع الخطة في 2 يوليو ثم تعرض تفاصيلها، كما ذكرت وكالة "رويترز".

أمر "توكاييف" حكومته هذا الأسبوع بتشديد القيود على وجه السرعة بعد أن ارتفع عدد حالات فيروس كورونا بأكثر من سبعة أضعاف بعد رفع الإغلاق الأول في منتصف مايو.

وقد أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم الاثنين 29، حكومته بإعداد حزمة من قيود فيروس كورونا مماثلة للعزل العام الصارم الذي فرضته سابقا وذلك بعد زيادة حادة في الإصابات بـ"كوفيد-19".

ومنح "توكاييف" حكومته يومين لتحديد الإجراءات الجديدة ووبخ كبار المسؤولين وأعفى عددا قليلا منهم لمسؤوليتهم عن إفشال إعادة الفتح والسماح بظهور الوباء من جديد في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة.

وقال: "في رأي المراقبين الأجانب الوضع حرج في كازاخستان والبلاد على حافة فقد السيطرة عليه".

وأضاف أن الحكومة تبحث عددا من اختيارات العزل العام ووسائل دعم الاقتصاد.

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