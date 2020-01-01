ساري يوجه رسالة خاصة إلى بيانيتش

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
أكد ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن واثق من البوسني ميراليم بيانيتش لاعب الفريق المنتقل حديثًا إلى صفوف برشلونة الإسباني سيترك السيدة العجوز في أعلي مستوياتها.


وتراجع مستوى بيانيتش هذا الموسم وعانى في التأقلم مع أسلوب ساري وتأكد انتقاله إلى برشلونة الإثنين، في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو.

وقال ساري عقب الفوز 3-1 على جنوى أمس الثلاثاء، ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى بفارق 4 نقاط عن لاتسيو: "لم أتحدث مع ميراليم هذه الأيام لكننا تحدثنا خلال فترة التوقف عن أسباب انخفاض مستواه".

وأضاف: "في الفترة المتبقية أنا متأكد من أنه سيلعب بشكل جيد جداً، يبدو متناغماً مع زملائه وطاقم الفريق لذا لا يوجد أي تخوف لدي".

وانضم بيانيتش، الذي يلعب دور المايسترو أمام المدافعين، إلى يوفنتوس في 2016 من روما وفاز بلقب الدوري في كل موسم تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليغري.

وحين تولى ساري القيادة قال إنه يريد منح بيانيتش دوراً أكبر وحدد له هدفاً بتمرير 150 كرة في المباراة ورحب بيانيتش بالتحدي لكن مستواه تراجع في أول ثلاثة أشهر بالعام.

وتسبب ذلك في إعطاء ساري تقييماً منخفضاً للاعب على نحو مفاجئ قبل استئناف الموسم في يونيو (حزيران) الماضي.

وقال المدرب: "لا يمكن للاعب مثله تقبل 4 أو 5 تبديلات بسبب مستواه وهو يتفق معي ويجب أن يقنع نفسه بأنه لاعب كبير وحتى العظماء يرتكبون أخطاء ولكن لمرة أو مرتين ثم ينتفضون".

لكن ساري يبدو مقتنعاً بأن بيانيتش سيغادر في قمة مستواه.

وتابع: "ستشاهدون بيانيتش يقوم بعمل رائع هنا حتى النهاية، أراه هادئاً ومطمئناً".

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يوفنتوس ساري بيانيتش برشلونة

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