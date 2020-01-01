ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:39 م
ليلى علوي
ليلى علوي
مي مرسي
هنأت الفنانة ليلى علوي، السيناريست وحيد حامد بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال مشاركتها لصور تجمعهم معا ولأعمالها الذي كان "حامد" جزء منها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" مهنئة السيناريست وحيد حامد قائله: "عيد ميلاد الصديق.. الرمز والنجاح والكفاح والاسم الكبير.. وحيد حامد مش مجرد كاتب سيناريو شديد الحساسية ولا مؤلف له تاريخ وأعمال اتخلدت في تاريخ الفن المصري لكن كمان هو مواطن مصري غيور وشخص مهموم طول حياته ببلده ووطنه وأبناء وطنه".

وأضافت متحدثة عنه قائله: "كان من حظي الكبير إني اشتغلت معاه أربعة أعمال كلها أعمال مهمة ومحطات ليها علامات مميزة في مشواري من أول كل هذا الحب مرورا بالمساطيل ثم المسلسل الأهم العائلة والفيلم الأقرب لقلبي اضحك الصورة تطلع حلوة.. كل سنة وانت طيب يا أستاذ تعيش وتكتب وتفكر وتمتع الملايين بفنك الراقي".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "وحيد حامد جزء من تاريخ مصر"،"فعلا من أهم الأعمال في تاريخك الفني"،"يخربيت القمر".
ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده
ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده
ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده
ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده
ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده
ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده
ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده
ليلى علوي تهنئ السيناريست وحيد حامد بعيد ميلاده

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