"العقارات'" يتصدر تداولات البورصة خلال يونيو.. و"المرافق" يتذيل القائمة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:19 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية تصدر قطاع العقارات قائمة الاسهم المقيدة من حيث قيم التداول بحصة سوقية قدرها 18.1% وبقيمة 4.2 مليار جنيه ، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة  17.4%، وبقيمة 4 ملير جنيه ، تلاه قطاع البنوك بنسبة 17.4% وبقيمة 4 مليار جنيه ، تلاه قطاع المارد الأساسية بحصة سوقية 9.2% وبقيمة 2.1 مليار جنيه، وجاء في الترتيب الخامس قطاع أغذية ومشروبات وتبع بنسبة 6.9% وبقيمة 1.6 مليار جنيه.

ووفقاً لتقرير البورصة المصرية فقد تزيل القائمة قطاع المرافق بنسبة 0.1% وبقيمة تداول 12.9 مليون جنيه.

و قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 5.33 % ليسجل مستوى 10764.5 نقطة  ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 25.11%  ليبلغ مستوى 1415.2 نقطة ،  وتابعهم في الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 19.9%ة ليبلغ مستوى 56ر2245 نقطة.


تراجع  قيم التداول خلال  يونيو المنتهي  لتسجل نحو  52.1 مليار جنيه من خلال تداول 8.7 مليار ورقة منفذة على 845 الف عملية مقارنة ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر53 مليار جنيه وكمية تداول بلغت5.16 مليار ورقة منفذة على 455 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

 

وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 53.5% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 47ر46% خلال أسبوع.

 

وإستحوذ المتعاملين المصريين في البورصة المصرية على نسبة وصلت الي 76% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على18.2 % والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير الي أن  تعاملات المستثمرين الأجانب  قد سجلت صافي بيع بقيمة1.9 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 140 مليون جنيه.

 

والجديربالذكر ، أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 1ر69%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 448ر9 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 581ر1 مليارجنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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