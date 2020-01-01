"ميركل": الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحرزان تقدما "محدودا للغاية" في المحادثات

صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أحرزا تقدما "محدودا للغاية" في المفاوضات بشأن علاقتهما المستقبلية، قائلة، إنه لا يزال هناك احتمال بعدم الاتفاق على الصفقة.





وأبلغت "ميركل" البرلمان خلال جلسة أسئلة وأجوبة أن "التقدم في المحادثات هو، بحذر شديد، محدود للغاية"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت: "اتفقنا مع بريطانيا على تسريع المحادثات من أجل إبرام صفقة في الخريف يجب المصادقة عليه بحلول نهاية العام"، لكنها أضافت، أنه يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي "الاستعداد ... لاحتمال أن الصفقة لا تتم."





غادرت بريطانيا الكتلة في 31 يناير. وتنتهي فترة انتقالية، تظل خلالها بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، في 31 ديسمبر وتتصاعد الضغوط للاتفاق على اتفاق للتجارة الحرة قبل ذلك الوقت.



