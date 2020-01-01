زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الليجا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة خيتافي غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة لوكا يوفيتش بعد تعافيه من الإصابة كما عاد الثنائي ميندي ومودريتش بعد انتهاء إيقفاهما فيما تغيب البلجيكي إيدين هازارد.

قائمة ريال مدريد ضمت كلا من :- 

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوبي

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - أسينسيو - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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