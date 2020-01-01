محكمة أمن الدولة طوارئ تقضى بحبس شابين ثلاث سنوات تعدوا على صيدلي بالغردقة

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قضت محكمة أمن دولة طوارئ بالغردقة، اليوم الأربعاء، بالحبس ثلاث سنوات على شابين تعدوا بالضرب على صيدلى بمدينة الغردقة منعهما من الجلوس على سيارته، وأصاباه بإصابات بالغة متفرقة بالجسم.



وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من القبض على 3 شباب، تم إخلاء سبيل واحد منهم، لاتهامهم بإصابة طالب بكلية الصيدلة بعد منعهم من الجلوس على سيارته بشارع الثلاثينى بمدينة الغردقة، حيث ورد بلاغ للواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، من والد طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، يفيد تعدى 3 شباب عليه أثناء منعهم من الجلوس على سيارته، حيث كانوا يجلسون على سيارته أثناء عمله فى إحدى الصيدليات بالشارع الثلاثين.



وتبين أن الشباب الثلاثة كان برفقته مجموعة من الفتايات وعند منعهم الطالب من الجلوس على السيارة تعدوا عليه بسلاح أبيض ما تسبب فى إصابته بـ55 غرزة بمناطق متفرقة.



وقامت الأجهزة الأمنية بفحص الكاميرات القريبة من الواقعة وتمكنت من التعرف على الشباب الثلاثة وتم القبض عليهم، وتحرير محضر لهم بقسم أول الغردقة.





وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



