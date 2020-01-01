واشنطن لطوكيو: نرغب في حضور قمة مجموعة السبع أواخر أغسطس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت الولايات المتحدة، اليابان، أنها تريد تنظيم قمة شخصية لقادة مجموعة الدول السبع في أواخر شهر أغسطس المقبل، حسبما أعلن مصدرين بالحكومة اليابانية على علم مباشرة بالموضوع لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر، إن اليابان أبلغت الولايات المتحدة ردًا على ذلك أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سيكون على استعداد لحضور القمة إذا كانت ستعقد في أواخر أغسطس.

وقال أحد مصادر الحكومة اليابانية: "من المحتمل أنه يسعى لتحقيق انفراج من إنجاز في العلاقات الخارجية."

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو تأجيل القمة إلى سبتمبر أو في وقت لاحق توسيع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

سعى "ترامب" في وقت سابق لاستضافة مجموعة من الدول الصناعية الكبرى في واشنطن في يونيو كدليل على أن الولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي قتل فيه أكثر من 127,000 شخص في الولايات المتحدة حتى الآن.

على الرغم من أنه ليس من الواضح سبب عقد الحدث في وقت سابق من سبتمبر، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر علامات واضحة على تآكل الدعم الانتخابي لترامب منذ تفشي الفيروس.

وتضم مجموعة السبع دول التي تحضرها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

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