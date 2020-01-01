"بوتين" يوجه رسالة لتركيا وإيران بشأن سوريا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة لنظرائه من تركيا وإيران بشأن سوريا، اليوم الأربعاء، وقال، إن هناك حاجة إلى حوار سلمي بين القوى المتعارضة في الحرب الأهلية السورية.

وأبلغ "بوتين"، أيضًا، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مؤتمر عبر التلفزيون، أن بؤر الإرهاب الساخنة لا تزال موجودة في إدلب السورية ومناطق أخرى، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف "بوتين": "ينبغي تعزيز الحوار الشامل بين السوريين بنشاط في إطار اللجنة الدستورية في جنيف. أقترح دعم هذه العملية لمساعدة المشاركين على الالتقاء وبدء حوار مباشر".

في الحرب السورية التي استمرت تسع سنوات، روسيا وإيران هما الداعمان الأجنبيان الرئيسيان لقوات الرئيس بشار الأسد، بينما تدعم تركيا مقاتلي المعارضة. بموجب عملية دبلوماسية تعود إلى عام 2017، اتفقوا على العمل للحد من القتال.

وفي بيان مشترك، عبرت روسيا وتركيا وإيران عن "قناعتها" بأن حرب سوريا ليس لها حل عسكري ويجب تسويتها فقط من خلال عملية سياسية.

كما رحبوا باجتماع اللجنة الدستورية السورية في أغسطس، وهو اجتماع يهدف إلى أن يكون خطوة إلى الأمام فيما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا للتقارب السياسي، تليها الانتخابات.

واتفقوا على عقد القمة الثلاثية التالية بشأن سوريا في إيران، لكن لم يحددوا موعدًا، قائلين، إنها ستعقد متى أمكن ذلك.

وقالت الوثيقة، إنه بخلاف القضية السورية اتفقت الدول الثلاث على تعزيز تعاونها الاقتصادي.

بعد تفاقم العنف الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص، اتفقت تركيا وروسيا في مارس على وقف الأعمال العدائية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا. وقصفت الطائرات العسكرية هذا الشهر قرى في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون.

وقال "أردوغان" في مؤتمر عبر الفيديو، إن الأولوية لسوريا هي الحل الدائم للصراع و "تحقيق الهدوء في الميدان وحماية الوحدة السياسية السورية وسلامة أراضيها".

وأضاف: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا حتى تجد جارتنا سوريا السلام والأمن والاستقرار قريباً".

ووصف "روحاني" وجود القوات الأمريكية في سوريا بأنه "غير شرعي" ، وحثها على الانسحاب على الفور. كما تعهد بدعم إيران لـ "الحكومة الشرعية" لبشار الأسد.

بعد أن قالت في العام الماضي إن جميع القوات الأمريكية ستغادر شمال سوريا، تركت واشنطن بعضها في بعض القواعد لكنها تراجعت عن معظم عملياتها.

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