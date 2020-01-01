1.9 مليار جنيه مبيعات "الأجانب" بالبورصة خلال شهر يونيو المنقضي





كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن المتعاملين المصريين قد إستحوذوا على نسبة وصلت الي 76% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على18.2 % والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وأشار التقرير ، الي أن تعاملات المستثمرين الأجانب قد سجلت صافي بيع بقيمة1.9 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 140 مليون جنيه.









والجدير بالذكر، أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 1ر69%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 448ر9 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 581ر1 مليارجنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.









وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 5.33 % ليسجل مستوى 10764.5 نقطة ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 25.11% ليبلغ مستوى 1415.2 نقطة ، وتابعهم في الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 19.9%ة ليبلغ مستوى 56ر2245 نقطة.





غنمت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يونيو المنتهي بمكاسب لابأس بها وصلت الي 41.3 مليار جنيه ليغلق راس المال السوقي لأسهم الشركات عند مستوي 590 مليار جنيه، مقابل 7ر548 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 7.5 %.



