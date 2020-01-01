الفجر الفني يحاور أحمد جمال: لهذا السبب قدمت "جيل بطل".. وهذه تفاصيل ألبومي الجديد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:26 م
احمد جمال
احمد جمال
حوار نادين نجدي
ملك الأغاني الوطنية، يمتلك صوت عذب وجميل، ولديه إحساس في صوته استطاع من خلاله أن يدخل قلوب الجميع، لقبوه ب"السلطان" ، "العندليب " أثناء تواجده في برنامج "أرب أيدول" ، أبكى الجميع عندما قام بغناء أغنية لمصر لأول مرة "لأنك عظيمة" ، أتخذه جمهوره مثل أعلى لهم بسبب إجتهاده وكفاحه قبل دخوله البرنامج حتى الآن، وأصبح معظمهم يضع كلية "صيدلة" حلماً لهم في الثانوية العامة، حديثنا عن الدكتور والفنان أحمد جمال.


التقي "الفجر الفني" في حوار خاص مع الفنان أحمد جمال وتحدث معنا من خلاله عن الكثير من الأمور.


حدثنا عن أغنيتك الجديدة "جيل بطل" ؟

في المقام الأول نحن ندعم أبطالنا لكي يشرفوننا، في المقام الثاني قمنا بعمل هذه الأغنية لمخاطبة جيل كامل، "الثانوية العامة والخرجين وكل الشباب الذين يعانون في الوقت الحالي من الكرونا".

كيف جاءت لك فكرة أغنية "احنا مش بتوع حداد" ؟

عندما ظهر مسلسل الاختيار كنت متابع له، لأنني كنت أعلم أنه سيتحدث عن البطل الشهيد أحمد منسي، فتابعت المسلسل مثل أي شخص، وعندما مر 10 أيام على عرضه، بدأ يتحرك داخلي شعور بأنني أريد عمل شئ لشهدائنا جميعاً، فكنت بالفعل أقوم بتحضير أغنية غير أغنية "إحنا مش بتوع حداد" تسمى "كان في بطل" وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ومن ألحاني فكنت بدأت التنفيذ في الأغنية حتى جاء الأسبوع الثالث في رمضان، ووجدت المنتجة هبة غندور وأحمد عبد السلام، يحدثونني عن الشهيد المنسي، ورشحني صديقي حمدي فتحي بدر، للموضوع، فقولتلهم أنني أقوم بعمل أغنية، فقالوا لي قم بتوقيف هذه الأغنية حالياً، حتى نقوم بعمل أغنية منسي، والأغنية من كلمات محمد وديع وكان أحد اصدقاء منسي، وعندما سمعت الكلام لحنت على الفور، فلم يأخذ مني وقت بسبب جماله حتى إنتهينا من الأغنية.


عند تصوير كليب "احنا مش بتوع حداد" استعنت بأبناء الشهيد أحمد منسي وأصدقائه، كيف جاءت لك هذه الفكرة؟

لم نعرف أننا سنقوم بتصوير الأغنية فيديو كليب حتى آخر لحظة، فوصلنا ليوم 25 رمضان وكنا لم نُصَوِر شئ، فأخذنا قرار التصوير في 48 ساعة، وكنا نعلم أن يوم 28 ستكون حلقة إعلان مشهد الإستشهاد، فأسرعنا الوقت لكي نقوم بنزول الأغنية في نفس يوم الحلقة.


حدثنا عن ردود الأفعال حول أغنية "إحنا مش بتوع حداد" ؟

الحمد لله كنا متوقعين النجاح، فكانت ردود الأفعال أكبر مما نتخيل، وبالأخص عندما بدأت الأغنية تأخذ شكلًا آخر،إذ أن تفاعل أبطال الشرطة والجيش معنا والحمد لله حققت الأغنية نجاخا مرضياً.

ما رأيك في مسلسل "الاختيار" ؟

أحببت هذا المسلسل كثيراً، وتمينت عمل شيئاً مثل هذا المسلسل، وأنا مع فكرة وجود جزء ثاني لهذا المسلسل، لأنه عمل عظيم.


ما موعد نزول الألبوم الجديد لك؟

قمنا بالانتهاء من الألبوم، وفي يوم 14/3 ظهرت الكرونا، فكان صعب أن نقوم بطرح الألبوم في ذلك الوقت لأن كان يوجد الكثير من الناس تموت رحمهم الله جميعاً، فتوقفنا عن عمل كل شئ حتى نرى ماذا سيحدث في البلاد، فيوجد إجتماع يوم الأحد المقبل مع شركة مزيكا لوضع خطة نزول الألبوم، إن شاء الله في أول شهر 7 أو آخر شهر 8، فأنا حتى الآن لم أعلم.

ما عدد الأغاني التي تتواجد في الألبوم ونوعيتهم؟

الألبوم يوجد به 10 أغاني، فقمت بطرح أغنيتين منهم وهم "كل سنة وأنت طيب" وأغنية "قصاد عيوني" ، ومتبقي من الألبوم 8 أغاني، فالألبوم متنوع فيوجد به أغاني دراما أغاني سريعة وأغاني صيف وكل شئ.

هل سنرى أحمد جمال في التمثيل؟

أحب التمثيل وأضعه في ذهني ، وأنا مصمم عليه إذا كان في الوقت الحالي أم فيما بعد، أنا حالياً في مرحلة الإعداد والتجهيز للتمثيل.

ما أقرب أغنية لك من ألبومك "يالا نعيش" ؟

أقرب أغنية لي هي "خط الحياة" لأنها تعبر عن الكثير من الصعوبات التي واجهتني.


أخبار تهمك

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الليجا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 5 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 3 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ أقل من ساعة

بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

01:40 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن