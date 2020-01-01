الفجر الفني يحاور أحمد جمال: لهذا السبب قدمت "جيل بطل".. وهذه تفاصيل ألبومي الجديد

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ملك الأغاني الوطنية، يمتلك صوت عذب وجميل، ولديه إحساس في صوته استطاع من خلاله أن يدخل قلوب الجميع، لقبوه ب"السلطان" ، "العندليب " أثناء تواجده في برنامج "أرب أيدول" ، أبكى الجميع عندما قام بغناء أغنية لمصر لأول مرة "لأنك عظيمة" ، أتخذه جمهوره مثل أعلى لهم بسبب إجتهاده وكفاحه قبل دخوله البرنامج حتى الآن، وأصبح معظمهم يضع كلية "صيدلة" حلماً لهم في الثانوية العامة، حديثنا عن الدكتور والفنان أحمد جمال.





التقي "الفجر الفني" في حوار خاص مع الفنان أحمد جمال وتحدث معنا من خلاله عن الكثير من الأمور.





حدثنا عن أغنيتك الجديدة "جيل بطل" ؟



في المقام الأول نحن ندعم أبطالنا لكي يشرفوننا، في المقام الثاني قمنا بعمل هذه الأغنية لمخاطبة جيل كامل، "الثانوية العامة والخرجين وكل الشباب الذين يعانون في الوقت الحالي من الكرونا".



كيف جاءت لك فكرة أغنية "احنا مش بتوع حداد" ؟



عندما ظهر مسلسل الاختيار كنت متابع له، لأنني كنت أعلم أنه سيتحدث عن البطل الشهيد أحمد منسي، فتابعت المسلسل مثل أي شخص، وعندما مر 10 أيام على عرضه، بدأ يتحرك داخلي شعور بأنني أريد عمل شئ لشهدائنا جميعاً، فكنت بالفعل أقوم بتحضير أغنية غير أغنية "إحنا مش بتوع حداد" تسمى "كان في بطل" وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ومن ألحاني فكنت بدأت التنفيذ في الأغنية حتى جاء الأسبوع الثالث في رمضان، ووجدت المنتجة هبة غندور وأحمد عبد السلام، يحدثونني عن الشهيد المنسي، ورشحني صديقي حمدي فتحي بدر، للموضوع، فقولتلهم أنني أقوم بعمل أغنية، فقالوا لي قم بتوقيف هذه الأغنية حالياً، حتى نقوم بعمل أغنية منسي، والأغنية من كلمات محمد وديع وكان أحد اصدقاء منسي، وعندما سمعت الكلام لحنت على الفور، فلم يأخذ مني وقت بسبب جماله حتى إنتهينا من الأغنية.





عند تصوير كليب "احنا مش بتوع حداد" استعنت بأبناء الشهيد أحمد منسي وأصدقائه، كيف جاءت لك هذه الفكرة؟



لم نعرف أننا سنقوم بتصوير الأغنية فيديو كليب حتى آخر لحظة، فوصلنا ليوم 25 رمضان وكنا لم نُصَوِر شئ، فأخذنا قرار التصوير في 48 ساعة، وكنا نعلم أن يوم 28 ستكون حلقة إعلان مشهد الإستشهاد، فأسرعنا الوقت لكي نقوم بنزول الأغنية في نفس يوم الحلقة.





حدثنا عن ردود الأفعال حول أغنية "إحنا مش بتوع حداد" ؟



الحمد لله كنا متوقعين النجاح، فكانت ردود الأفعال أكبر مما نتخيل، وبالأخص عندما بدأت الأغنية تأخذ شكلًا آخر،إذ أن تفاعل أبطال الشرطة والجيش معنا والحمد لله حققت الأغنية نجاخا مرضياً.



ما رأيك في مسلسل "الاختيار" ؟



أحببت هذا المسلسل كثيراً، وتمينت عمل شيئاً مثل هذا المسلسل، وأنا مع فكرة وجود جزء ثاني لهذا المسلسل، لأنه عمل عظيم.





ما موعد نزول الألبوم الجديد لك ؟



قمنا بالانتهاء من الألبوم، وفي يوم 14/3 ظهرت الكرونا، فكان صعب أن نقوم بطرح الألبوم في ذلك الوقت لأن كان يوجد الكثير من الناس تموت رحمهم الله جميعاً، فتوقفنا عن عمل كل شئ حتى نرى ماذا سيحدث في البلاد، فيوجد إجتماع يوم الأحد المقبل مع شركة مزيكا لوضع خطة نزول الألبوم، إن شاء الله في أول شهر 7 أو آخر شهر 8، فأنا حتى الآن لم أعلم.



ما عدد الأغاني التي تتواجد في الألبوم ونوعيتهم ؟



الألبوم يوجد به 10 أغاني، فقمت بطرح أغنيتين منهم وهم "كل سنة وأنت طيب" وأغنية "قصاد عيوني" ، ومتبقي من الألبوم 8 أغاني، فالألبوم متنوع فيوجد به أغاني دراما أغاني سريعة وأغاني صيف وكل شئ.



هل سنرى أحمد جمال في التمثيل؟



أحب التمثيل وأضعه في ذهني ، وأنا مصمم عليه إذا كان في الوقت الحالي أم فيما بعد، أنا حالياً في مرحلة الإعداد والتجهيز للتمثيل.



ما أقرب أغنية لك من ألبومك "يالا نعيش" ؟



أقرب أغنية لي هي "خط الحياة" لأنها تعبر عن الكثير من الصعوبات التي واجهتني.





