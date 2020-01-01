حصاد البورصة .. تراجع قيم التداول بالبورصة لـ 52.1 مليار جنيه خلال شهر يونيو المنتهي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:04 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


تراجعت قيم التداول خلال  شهر يونيو المنتهي  لتسجل نحو  52.1 مليار جنيه من خلال تداول 8.7 مليار ورقة منفذة على 845 الف عملية مقارنة ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر53 مليار جنيه وكمية تداول بلغت5.16 مليار ورقة منفذة على 455 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

وأشار  التقرير الشهري للبورصة المصرية ، أن الأسهم  قد استحوذت على 53.5% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 47ر46% خلال أسبوع.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 5.33 % ليسجل مستوى 10764.5 نقطة  ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 25.11%  ليبلغ مستوى 1415.2 نقطة ،  وتابعهم في الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 19.9%ة ليبلغ مستوى 56ر2245 نقطة.



 وربحت البورصة المصرية نحو 41.3 مليار جنيه ليغلق راس المال السوقي لأسهم الشركات عند مستوي 590 مليار جنيه، مقابل 7ر548 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 7.5 %.

وإستحوذ المتعاملين المصريين في البورصة المصرية على نسبة وصلت الي 76% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على18.2 % والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير الي أن  تعاملات المستثمرين الأجانب  قد سجلت صافي بيع بقيمة1.9 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 140 مليون جنيه ، وذلك وفقاً للتقرير الشهري لبورصة المصرية .

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