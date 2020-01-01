في ذكرى وفاة عزت أبو عوف تسبب في دخول هذا الفنان عالم الغناء

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يعتبر الفنان الراحل عزت أبو عوف، من أكثر الفنانين التي كانت تحب أن تساعد المواهب الشباب في بداية مشوارهم الفني، فهو كان يتميز بقلب طيب وكان صديق للجميع الفنانين.



ويحل اليوم أول ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال 70 عام، وترك بصمة كبيرة في عالم الفن.





وكان عزت أبو عوف، السبب الرئيسي في دخول النجم محمد فؤاد، عالم الفن بعدما ساعده أن يحقق حلمه وينضم إلى الفرقة الموسقية التي كان يغني بها.



كشف محمد فؤاد في إحدى اللقاءات التليفزيونية يتحدث عن تفاصيل إنضمامه إلى الـ"فور إم"، وقال إنه جاء عن طريق الصدفة البحتة، وأن القدر جعله يقابل عزت أبو عوف وقال "كنت بصحبة شقيقي عبد العزيز، في طريق مغادرتنا لنادي الشمس عقب حفل الـ"فور إم"، وإذا بسيارة يقودها د.عزت أبو عوف تتوقف لسؤالنا عن بوابة الخروج، استغل شقيقي الفرصة وقال لعزت أبو عوف: "محمد صوته حلو أوي يا دكتور ياريت تسمعه وتخليه يغني معاكوا".



وحدث الذي لم يتوقع من الفنان عزت أبو عوف، الشاب ل سنه وقتها 20 عاما بعزت ينظر إليه، وينزل من سيارته ليعطيه كارت عليه رقم تليفونه وعنوانه وسط ذهول فؤاد وطلب أبو عوف من فؤاد أن يتصل به في اليوم التالي، وكانت آخر كلمة قالها عزت أبو عوف لمحمد فؤاد هي "يا رب صوتك يطلع حلو يا محمد"، وصور هذا المشهد بتفاصيله خلال أحداث فيلم "إسماعيلية رايح جاي" بمشاركة عزت أبو عوف.