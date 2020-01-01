"هيرميس " تتربع علي عرش شركات السمسرة في تعاملات الأفراد خلال النصف الأول من 2020









تربعت شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية علي عرش قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الافراد بالبورصة خلال النصف الأول من العام الحالي، وحصلت علي الترتيب الأول بحصة سوقية 12% وقيم تداول قدرها 13.89 مليار جنيه تلاه شركة بايونيرز لتداول الأروراق المالية بنسبة 6.9% وبقيمة 8 مليار جنيه ، ثم في الترتيب الثالث التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بنسب 5.5% ، وبتداولات 6.3 مليار جنيه ، ثم عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بنسب 4.5% وبقيمة 5.2 مليار جنيه، وفي الترتيب الخامس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بنسبة 3.7% وبقيمة 4.2 مليار جنيه .





وذكر التقرير النصف سنوي بالبورصة المصرية أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية قد احتلت المركز الاول على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية قدرها 32% وقيم بلغت 40.14 مليار جنيه.









وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من 2020 مدعومة بمشتريات المستتثمرين والمؤسسات المحلية، بحسب تقرير البورصة.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 12.2% ليصل إلى 10764 نقطة، خلال الربع الثاني وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1451 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 37.5% إلى 2245 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 10.4% ما يعادل 56 مليار جنيه ليغلق عند 590 مليار جنيه مقابل 534.3 مليار جنيه الربع السابق له.

وبلغت مبيعات المستثمرين الاجانب حوالي 6.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني وسجل العرب مبيعات قدرها 438 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



