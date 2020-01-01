كبير مفتشي آثار الهرم: لا يوجد تحديد لأعداد دخول المنطقة

قال الدكتور وائل فتحي، كبير مفتشي آثار الهرم، إنه منذ إغلاق المناطق والمتاحف الأثرية منذ 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، تم اتباع إجراءات يومية منها تعقيم المنشآت والمكاتب الإدارية وغرف الدخول وشبابيك التذاكر بصفة يومية، مع إتمام الترميمات التي عجزوا عن اتمامها في ظل وجود الزوار.





وأضاف "فتحي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه عقب اتخاذ الحكومة قرارا بفتح بعض المواقع والمناطق الأثرية تدريجيًا ومن بينها منطقة آثار الهرم، تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة.





وتابع كبير مفتشي آثار الهرم، أن منطقة الهرم مفتوحة، ولا يوجد تحديد للعدد لدخول المنطقة، ولكن يوجد تحديد للعدد داخل الأهرامات بحيث لا يتجاوز 15 فرد في المرة الواحدة، موضحًا أنه تم فتح هرم خوفو وخفرع فقط، بينما المقابر ذات الحجم الأصغر سيتم افتتاحها فيما بعد.





ونوه، بأنه تم عمل ممرات لتنظيم دخول الزوار بوجود ملصقات على الأرض المسافة بينها متر ونصف لتطبيق التباعد الاجتماعي، مع قياس درجة حرارة الزوار، وتعقيم الأيدي قبل دخولها للمنطقة، مؤكدًا أن الإقبال في اول يوم كان جيدا، معقبًا: "لم اتوقع زيارة هذا العدد للمنطقة في ظل الظروف الحالية، حيث تجاوز عدد الزوار 250 فرد حتى منتصف اليوم"، لافتًا إلى أن المنطقة تفتح أمام الزوار من الثامنة مساءً وحتى الرابعة عصرًا.





واعتمدت الوزارة، عددًا من الضوابط لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، في ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي أقرتها لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).





الأفواج السياحية والرحلات

-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي ٢٥ فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

٢٠٠ زائر ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و١٠٠ زائر الساعة بالمتاحف الأخرى.

١٠ – ١٥ زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).



