إيران تسجل 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرنية، 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و141 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 230211، بينها 3081 حالة في وضع صحي حرج يرقد أصحابها في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 141 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10958".

 

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 191487، كما تم إجراء 1693242 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

 

وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية، أن أقاليم خوزستان، كردستان، أذربيجان الغربية، أذربيجان الشرقية، هرمزغان، بوشهر، خراسان، كرمانشاه في حال صحية حمراء، كما تم تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة في أقاليم أصفهان، همدان، زنجان، كرمان، خراسان الشمالية، بوير أحمد، والعاصمة طهران.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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