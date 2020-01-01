أرقام فايلر مع الأهلي بعد تجديد عقده

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:48 م
فايلر
فايلر
امل الحلفاوي
أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تجديد عقد مدرب فريقه الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر، أمس الأربعاء، لمدة عام واحد فقط.

جاء ذلك بعدما أثبت فايلر نجاحه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث حصد لقب كأس السوبر المحلي في أول مشوارع مع القلعة الحمراء، من غريمه التقليدي نادي الزمالك، فيما يسير بخطى ثابتة في دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي.

في المجمل قاد فايلر الأهلي في 30 مباراة، منهم 24 فوز، و4 تعادلات، وهزيمتين، واستطاع لاعبو الفريق تسجيل 71 هدف، بينما سكن شباكه 16 هدف.

شارك فايلر مع الأهلي في 5 بطولات، منها 2 كأس سوبر محلي، الأول حصده بنتيجة 3-2 أمام الزمالك، والثاني خسره أمام نفس المنافس بثلاثية مقابل أربعة بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

إضافة إلى كأس مصر الذي خاض فيه مباراة واحدة أمام بني سويف، واستطاع أن يحقق الانتصار بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الأول.

فضلا عن بطولة دوري أبطال إفريقيا، الذي وصل فيها إلى دور نصف النهائي، إذ قاد الأهلي في 10 مباريات، حقق الفوز في 6 منها، وتعادل في 3 آخرين، وخسر في لقاء وحيد أمام النجم الساحلي بهدف دون رد خلال مرحلة المجموعات.

علاوة على ذلك بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي استطاع أن يحقق رقما مميزا به، حيث فاز في 16 مباراة متتالية، ولكنه فشل في الوصول إلى الانتصار رقم 17، إذ تعادل إيجابيا أمام سموحة في لقائه الأخير قبل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية زعمت عودة رينيه فايلر صاحب الـ46 عاما، إلى قيادة تمرين الأهلي خلال الأسبوع المقبل، بعدما كان سافر إلى بلاده في منتصف شهر يونيو الماضي، من أجل التشاور مع عائلته في أمر تجديد عقده الذي تم بنجاح.

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