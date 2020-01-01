لمصابي كورونا.. 6 خطوات تجنبك الشعور بالإحباط والاكتئاب خلال فترة العزل المنزلي

تؤثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على المصابين الذين يتبعون إجراءات العزل المنزلي، حيث يراودهم الشعور بالعجز والإحباط، وخاصًة بعد اتباع طرق الوقاية، ما يؤثر على الجهاز المناعي وفرص مقاومة الجسم للفيروس.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، طرق وخطوات تجنبك الشعور بالإحباط والاكتئاب، أثناء الإصابة بكورونا، وفقًا لموقع "Help guide" الصحي.





1- الاستماع إلى الموسيقى

ينصح الأطباء مرضى كورونا، بالراحة والهدوء النفسي، رغم هذا حينما تكون مكتئبًا بسبب التعب وجسمك مرهقًا فالأفكار السلبية تدور في عقلك، لذا فإن الاستماع إلى الموسيقى يمنحك بعض لحظات الهدوء والراحة النفسية بعيدًا عن الضغوط من حولك.





2- الرسم والتلوين

يساعد الرسم والتلوين في تفعيل حيلة نفسية تُعرف بالإلهاء، هذه الحيلة هامة جدًا في التركيز على الشفاء وتجاوز هذه المرحلة، منعًا لتفاقم الأعراض، يستطيع التركيز على هدف ولو صغير مثل تلوين رسمة "المانديلا"، أن يجعل عقلك يستريح، وبالتالي تسريع عملية التعافي والشعور بالتحسن.





3- التسلية والضحك

شجع نفسك على تمضية بعض الوقت في التسلية، يمكنك مشاهدة مقطع فيديو أو الاستمتاع بمشاهدة أحد الأفلام الكوميدية، أثبتت الدراسات أن هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الضحك لتحسين الحالة المزاجية والنفسية خلال الإعياء.





4- الحفاظ على روتين

يبدو صعبًا الحفاظ على روتين معين خلال تعبك، لكن هذا يساعدك كثيرًا في الشفاء والتعافي، ويبدأ الروتين الصحي من أخذ قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبات صحية تحتوي على الكثير من السوائل، والنوم جيدًا خلال ساعات الليل.





5- الدعم

نظرًا لأن مريض كوفيد-19، يكون في عزلة عن باقي أفراد الأسرة، فمن المهم ترديد عبارات داعمة له من وراء الأبواب، أما إذا كنت تعيش بمفردك فمن المهم أن تبقى على تواصل مع أحد أصدقائك المخلصين لتلقي الدعم منه، أو شجع نفسك بعبارات اكتبها على الحائط، ما يشجعك على الشفاء سريعًا والتخلص من الشعور بالقلق.





6- مشاركة التجربة

تساهم كثيرًا مشاركة التجربة وممارسة الامتنان والشكر لكل من ساعدك، على تخطي الإصابة بفيروس كورونا، في التخلص من عناء الألم النفسي والشعور بالتقبل والدعم.