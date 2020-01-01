إندونسيا تستهدف بيع سندات وصكوك بقيمة 14.7 مليار دولار

أعلنت إدارة الدين العام في وزارة المالية الإندونيسية اليوم أن إندونيسيا تستهدف جمع حوالي 211 تريليون روبية (14.7 مليار دولار) من خلال بيع سندات وصكوك خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يزيد عن قيمة الطروحات التي كانت مستهدفة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي.









وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إندونيسيا كانت تستهدف بيع سندات وصكوك بقيمة 180.87 تريليون روبية خلال الربع الأول و166.35 تريليون روبية خلال الربع الثاني من العام الحالي.









كانت إندونيسيا قد رفعت قيمة الإنفاق العام في ميزانية العام المالي الحالي إلى مستوى قياسي قدره 193 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.









وبلغت مبيعات إندونيسيا من الصكوك والسندات منذ بداية العام الحالي وحتى يوم 17 يونيو الماضي 619.52 تريليون روبية، منها سندات بقيمة 315.68 تريليون روبية في السوق المحلية وما يعادل 110.05 تريليون روبية كسندات بعملات أجنبية و159.65 تريليون روبية صكوك محلية وما يعادل 34.14 تريليون روبية صكوكا دولية.