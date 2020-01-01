قرار عاجل من النيابة بشأن حادث "طبيبات المنيا"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإحالة ملف قضية "حادث طبيبات المنيا،"، والذي أسفر عن مصرع ٤ طبيبات وسائق وعامل وإصابة ١٣ آخرين، للمحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت مابين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.

وأظهر التقرير إصابة كل من: راعوث القس أشعياء، بانفجار في الرحم ما أدى لإجهاض طفلها، وعدة كسور في أماكن مختلفة، وخلل في الحوض، وإيمان عاطف سيف، بكسر بالعمود الفقري، ونواره نبيل حمدان، بكسر في الفخذ والساق، ونورا كمال عبد اللطيف، بكسر في الفخذ، وجهاد محمد يوسف علي، 26 عاما، بكدمات بالساق، وفاطمة منصور محمد منصور، 26 عاما، بكدمات بالكتف والذراع الأيسر، وسلمى حسونة حسن محمد 26 سنة بكدمات بالكتف، وزين صالح محب الدين أحمد، بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأمنية رفعت على محمد، 22 عاما، بشرخ في الحوض وجرح قطعي الذكر، وآية رفعت على محمد، 26 عامًا، بشرخ في الفقرة الصدرية العاشرة من العمود الفقري وكدمات بالوجه والأنف ونزيف أمسي وكدمات بالصدر، وإيمان على محمد محمود 26 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم كسور.

وكانت فقدت محافظة المنيا، بناتها الطبيبات، المكلفات من وزارة الصحة بتدريب حملة "سرطان الثدي" المقام بمحافظة القاهرة، نتيجة لحادث اصطدام سيارة ميكروباص كن يستقلونها، بسيارة نقل بالطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن مصرع طبيبتين وسائق وعامل وإصابة 16 آخرين.

بداية الواقعة
وأوضحت التحريات، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتقل ضباط المرور إلى مسرح الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي، وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفيات الصف، و15 مايو، والعياط، ومعهد ناصر ومستشفى أحمد ماهر.

النيابة تحقق
وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات، في الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن "جنين" الدكتورة المصابة "راعوث القس أشعياء" والذي كان يبلغ عمره 5 أشهر، والذي أجهض نتيجة الحادث

دفن الطبيبة الثالثة
وصرحت النيابة، صرحت في وقت سابق بدفن الدكتورة "نورا كمال عبد اللطيف" بعد وفاتها ظهر أمس الجمعة، متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ نتيجة الحادث، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين رانيا محرم محمد وسماح نبيل عوض.

الدكتورة راعوث
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الدكتورة "راعوث" إحدى مصابات الحادث، فقدت طفلها وعمره 5 شهور، وتبين أن حالتها مستقره إلى الآن، فيما طلب زوجها من النيابة التصريح بدفن طفله.

وكشف التقرير الطبي للدكتور "راعوث"، أنها مصابة بكسور في الفك والساق وجروح قطعية، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بجسدها وإجهادها لجنينيها نتيجة لانفجار الرحم بسبب الحادث.

الدكتورة فاطمة: هددنا بالنقل لو اعتذرنا
واستمعت النيابة لأقوال المصابة الدكتور "فاطمة منصور محمد منصور" 26 عامًا، في الحادث وأفادت أنه قبل يوم الواقعة أبلغوا من وزارة الصحة بتكليفهم لتدريب حملة "سرطان الثدى"، المقام بالقاهرة، مضيفة أنهن حاولن الإعتذار، ولكن تم تهديدهن بالإحالة للتحقيق، والعمل في وحدة صحية أخرى بعيدًا عن منازلهن.

ولفتت الدكتورة "فاطمة" في تحقيقات النيابة، إلى أنه يوم الواقعة تحركت هي وزميلاتها للقاهرة فجر الأربعاء، وفي حدود الساعة السابعة والنصف، حدثت الواقعة، مشيرة إلى أن الإصابات التي لحقت بها عبارة عن كدمات في الكتف والذراع الأيسر، وكسر بأحد الأضلاع، ما أدى إلى تضييق التنفس، وكسر طفيف بالحوض.

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