"فستانك".. حلقات جديدة لـ أمنية الجعفر على قناة الحدث اليوم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تبدأ الإعلامية الشابة أمنية الجعفري تصوير حلقات برنامجها الجديد "فستانك" والمنتظر انطلاقه نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو وسيذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية.

 

وأكدت أمنية الجعفري أن فستانك هو برنامج مخصص للفاشون والموضة وسيستضيف خبراء الأزياء والاستايلست من كل الدول العربية، ليقدموا دليل اختيار الفستان المناسب لكل بنت، سواء بنت في الجامعة أو العمل وحتى الفساتين السواريه والمناسبات.

 

وأشارت أمنية الجعفري إلى أنه سيتم تخصيص حلقات خاصة لعرض أحدث موضة لفساتين الزفاف وسيتم مراعاة التنوع والاختلاف حتى يتم إرضاء جميع الأذواق المختلفة من البنات.

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