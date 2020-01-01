كنيسة العائلة المقدسة في كندا تحتفل بعيد الرسل (صور)

احتفلت كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، في مدينة تورنتو بكندا، بعيد الآباء الرسل، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب فادي راعي الكنيسة، وبمشاركة شعب الرعية.





وألقي الأب فادي كلمة العظة حول «غاية الشريعة والناموس التي يجب أن تقودنا للمسيح»، موضحا أن هدف عبادتنا هو وصول للمسيح، مضيفًا أن الطقس هو وسيلة، وليس هدفًا.





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وبعث الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.





وجاء في نص البرقية: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب،و أختتم: حفظ الله مصر وشعبها.





فيما بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2020.



