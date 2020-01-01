كلوب يتحدث عن علاقته مع جوارديولا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
احمد عصام
تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن علاقته المميزة مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي. 

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "‏السيتي، تشيلسي واليونايتد جميعهم سيكونون أقوياء الموسم المقبل، وجميعهم في حالة جيدة وهذا الأمر واضح، وتوتنهام وأرسنال غير غافلين كذلك، وليستر أيضا".

وأضاف : "نحن نشارك في 38 لقاء ومن يحقق الإنتصارات أكثر هو من يفوز باللقب، ولن نقوم بالدفاع عن اللقب بل سنهجم عليه".

وواصل : "‏جوارديولا رجل رائع، ومعجب بعائلته وأنا أحترمه، ولكننا لا نتواصل كثيرًا وهوشخص تنافسي، ويرغب بالإنتصار ولكن هذا لن يغيره أو يغيرني".

وتابع : "السيتي كانوا الفريق الأفضل، ولدينا فرصة لعب 7 لقاءات أخرى ونأمل بأنه بإمكاننا اظهار ذلك، والأمر لا يعني بأننا سننتصر، ولكن بإمكاننا تقديم لقاء جيد وهذا أصعب لقاء بإمكانك تخيله".



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