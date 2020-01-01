البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 750 مليون دولار لتمويل بمشروعات هندية

أعلن البنك الدولي اليوم موافقته على تقديم قرض بقيمة 750 مليون دولار لتمويل برنامج الحكومة الهندية لمساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد.









وذكر البنك في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني إن هذه المساعدات ستلبي الاحتياجات العاجلة للسيولة النقدية والقروض لحوالي 1.5 مليون مشروع في الهند ومساعدة هذه المشروعات في مواجهة الصدمة الحالية وإنقاذ ملايين الوظائف في الهند.









وأضاف البنك أن هذا القرض هو الخطوة الأولى من مجموعة إصلاحات واسعة لتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمرور الوقت في الهند.









ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونيد احمد مدير إدارة الهند في البنك الدولي قوله إن قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يلعب دورا مركزيا في نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف في الهند، وسيكون عنصرا أساسيا في تحديد وتيرة تعافي الاقتصاد الهندي بعد انتهاء جائحة كورونا.









يذكر أنه سيتم سداد قرض البنك الدولي على مدى 19 عاما منها 5 سنوات فترة سماح.