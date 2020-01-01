حصاد البورصة .. تراجع قيم التداولات بالبورصة الي 170.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:46 م
نيفين سمير
كشف التقري الربع سنوي للبورصة المصرية تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 170.2 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا وتقليص مواعيد التداول بالبورصة ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 20.5 مليار ورقة منفذة على 1913 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 213.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.1 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية خلال الربع الماضي.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة المصرية بين 39.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 10.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 923.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 16.9 مليار جنيه، بحجم تداول 7.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 717 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 56.3 مليار جنيه بحجم تداول 17.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.6 مليون عملية.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 590 مليار جنيه، مقابل 534.4 مليار حنيه بنهاية مارس الماضي بصافي ارباح 55.6 مليار جنيه.
ونوه التقرير ، أن مؤشر ايجى اكس 30 قد ارتفع بنسبة 12.2% عند مستوي 10,764.59 نقطة,. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 45.86% صعودا مغلقا الفترة عند 1,451.26 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 14.06% مغلقا الفترة عند 1,538.83 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 13.41 % مغلقا عند 12,570.72 نقطة، بينما ارتفاعا بنحو 37.5 % مغلقا الفترة عند 2,245.56 نقطة. EGX100 EWI سجل مؤشر
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