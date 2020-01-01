حصاد البورصة .. تراجع قيم التداولات بالبورصة الي 170.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني





كشف التقري الربع سنوي للبورصة المصرية تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 170.2 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا وتقليص مواعيد التداول بالبورصة ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 20.5 مليار ورقة منفذة على 1913 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 213.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.1 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية خلال الربع الماضي.









ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة المصرية بين 39.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 10.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 923.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 16.9 مليار جنيه، بحجم تداول 7.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 717 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 56.3 مليار جنيه بحجم تداول 17.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.6 مليون عملية.







