حصاد البورصة .. تراجع قيم التداولات بالبورصة الي 170.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

كشف التقري الربع سنوي للبورصة المصرية تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 170.2 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا وتقليص مواعيد التداول بالبورصة ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 20.5 مليار ورقة منفذة على 1913 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 213.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.1 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية خلال الربع الماضي.


ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة  المصرية بين 39.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 10.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 923.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 16.9 مليار جنيه، بحجم تداول 7.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 717 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 56.3 مليار جنيه بحجم تداول 17.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.6 مليون عملية.


وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 590 مليار جنيه، مقابل 534.4 مليار حنيه بنهاية مارس الماضي بصافي ارباح 55.6 مليار جنيه.

ونوه التقرير ،  أن  مؤشر ايجى اكس 30  قد ارتفع بنسبة 12.2% عند  مستوي 10,764.59 نقطة,. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 45.86% صعودا مغلقا الفترة عند 1,451.26 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 14.06% مغلقا الفترة عند 1,538.83 نقطة.

 
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped  فقد سجل ارتفاعا بنحو 13.41 % مغلقا عند 12,570.72 نقطة، بينما ارتفاعا بنحو 37.5 % مغلقا الفترة عند 2,245.56 نقطة. EGX100 EWI سجل مؤشر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أ

أخبار تهمك

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ نصف ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 17 ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و نصف

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ ساعة و 8 دقيقة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 4 ساعات

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يرد على تصريحات خاميس رودريجيز ويتحدث عن مواجهة خيتافي

منذ أقل من ساعة

زيدان يعلق على مستقبل أشرف حكيمي مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

قيم تداولات البورصة تتراجع لـ 7.2 مليار خلال أسبوع

تراجع قيم التداول بالبورصة الي 10 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضي

"الأجانب " يحققون صافي شراء بالبورصة بـنحو 3.7 مليون جنيه خلال أسبوع

35.1 مليون جنيه إجمالي قيم تداول "بورصة النيل" خلال الأسبوع المنتهي

"التجاري الدولي " يتصدر قائمة الشركات الأعلي تداولاً في البورصة خلال الأسبوع الماضي

159 مليار جنيه تداولات البورصة خلال الربع الثالث من 2019

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:44 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

01:40 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن