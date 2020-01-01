بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:03 م
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
نجح النادي الأهلي في تجديد عقد مدربه رينيه فايلر بشكل رسمي لمدة موسم جديد، ليستمر المدرب السويسري مع الفريق الأحمر حتي نهاية الموسم المقبل 2020 / 2021، وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

تجديد الأهلي عقد رينيه فايلر يقضي على آمال عدد من اللاعبين في الاستمرار داخل القلعة الحمراء في الموسم المقبل، من اللاعبين الذين خرجوا تمامًا من حسابات المدرب السويسري وطلب الاستغناء عن خدماتهم في نهاية الموسم الحالي.

أول اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن الأهلي بعد تجديد عقد رينيه فايلر، اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذي خرج من حسابات المدرب بشكل نهائي، وطلب الخواجة السويسري من إدارة القلعة الحمراء رحيله عن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

كما أصبح من الصعب عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي، إلي القلعة الحمراء في الموسم الجديد، حيث أن المدرب السويسري غير مقتنع بمستواه، وطلب تدعيم الفريق بمهاجم سوبر لقيادة الهجوم الأحمر في الموسم المقبل بجانب مروان محسن وأليو بادجي.

الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي لن يكون له مكانًا ضمن كتيبة المدرب السويسري في الموسم المقبل، حيث لا يقتنع المدير الفني بمستواه وطلب رحيله عن الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وتبحث إدارة القلعة الحمراء عن تسويقه خلال الفترة القادمة لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من وراء بيعه.

تضاءلت فرص عودة حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي المعار للصفاقسي التونسي في الموسم المقبل بعد تجديد فايلر عقده مع القلعة الحمراء، حيث يرفض المدرب السويسري عودته، ويفضل الاعتماد على الثنائي على معلول ومحمود وحيد في قيادة الجبهة اليسري بالفريق الأهلاوي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليًا برصيد 49 نقطة، كما صعد الفريق لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتنتظره مواجهة قوية ضد الوداد المغربي في سبتمبر المقبل، بينما وصل الفريق لدور الـ16 بكأس مصر ولم يتم حسم مصير البطولة حتي الآن.

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