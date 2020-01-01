موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:02 م
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي
يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليفربول، يوم غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة السيتيزن أمام الريدز، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل الأول.

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي، والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا، بعد تعثر مانشستر سيتي الأخير أمام تشيلسي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول
وتقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وليفربول في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول
وتذاع المباراة عبر قناة bein Sport hd 2، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة

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