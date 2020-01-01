انحسار تراجع النشاط التصنيعي في منطقة اليورو بعد تخفيف إجراءات العزل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
أظهر مسح أن تراجع نشاط التصنيع في منطقة اليورو لم يكن سيئا مثلما كان يُعتقد الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيف مزيد من الاقتصادات في التكتل قيودا فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".


وأُصيب أكثر من عشرة ملايين شخص بالفيروس عالميا وتوفي أكثر من 500 ألف، مما دفع الحكومات إلى فرض إجراءات عزل عام وإجبار الشركات على أن تغلق مؤقتا والمواطنين على البقاء في منازلهم.


لكن مع تراجع معدلات انتقال العدوى في معظم أوروبا وفتح الاقتصادات مجددا، اقتربت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.


وسجل المؤشر 47.5 الشهر الماضي من 31.9 في مايو، وهو ما يزيد بفارق جيد عن قراءة أولية سابقة بلغت 46.9. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج إلى 48.9 من 35.6.


وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس ماركت "القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو تزيد من المؤشرات الدالة على أن مصانع منطقة اليورو تشهد تعافيا مبدئيا قويا مع خروج الاقتصاد من إجراءات العزل جراء كوفيد-19".


وعاد مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيس التفاؤل بشأن الاثني عشر شهرا التالية، إلى الارتفاع مجددا ليدخل المنطقة الإيجابية مسجلا 57.3 من 44.6 في مايو.

أخبار تهمك

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 13 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و نصف

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ أقل من ساعتين

زيدان يعلق على مستقبل أشرف حكيمي مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ ساعة و 8 دقيقة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 3 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يرد على تصريحات خاميس رودريجيز ويتحدث عن مواجهة خيتافي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:44 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

01:40 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن