من حنين حسام إلى منار سامي وريناد.. نجمات الـ"تيك توك" في قبضة الأمن (صور)

ألقت قوات الأمن خلال الساعات الماضية، القبض على اثنتين من الفتيات اللواتي أصبحن بطلات عبر موقع نشر الفيديوهات المعروف بـ"التيك توك"، لتنضما إلى قائمة أخرى ضمت العديد من سابقاتهن يقبعن خلف القضبان الحديدية، وهما منار سامي، وريناد عماد، بتهم كثيرة أهمها إثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.





"التيك توك"، شبكة اجتماعية جديدة ظهرت عام 2016، وتعتمد على نشر الفيديوهات الفكاهية، وسرعان ما جذبت الملايين من المتابعين، خاصة فئة الشباب في العديد من الدول، إلا أن البعض استغلها لنشر الفضائح الجنسية، ونشر مقاطع فيديو تحرض على الفُجر، لكن النيابة العامة كانت حائط صد لكل من يحاول العبث بقيم ومبادئ الشعب المصري.





وفيما يلي تستعرض "الفجر" في السطور التالية، أبرز نجمات "تيك توك"، اللاتي وقعن في قبضة الأجهزة الأمنية مؤخرًا:





حنين حسام

البداية كانت بمقطع فيديو انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل النار كالهشيم، لطالبة تدعى "حنين حسام"، تطالب الفتيات بفتح الكاميرات للحديث مع الرجال مقابل أموال طائلة، وتسبب ذلك في مطالبة الكثيرون بالقبض عليها، حيث تم ضبطها وحبسها احتياطيا على ذمة القضية.





ووجهت النيابة العامة للطالبة عدة تهم، وهي الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين، وفقا للبيان الذي أصدره المستشار حمادة الصاوي، النائب العام.





القبض على سما المصري

أيام قليل، وتم القبض على الفنانة سما المصري، والتي تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي أيضا بنفس الطريقة، حيث تم ضبطها في يوم 24 إبريل، عام 2020.





وكان عدد من المحاميين، مع المذيعة المذيعة ريهام سعيد، قد تقدموا ببلاغات ضد سما المصري، بسبب نشرها "صورا وفيديوهات إباحية" على حسابها بموقع "فيسبوك" بهدف "إثارة الغرائز"، متهمين الفنانة "بضرب كل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط".





وتم حبس سما المصري، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.





مودة الأدهم

منتصف شهر مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة "مودة الأدهم"، حيث تفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية، ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi" وحقيبة تحوي أغراضها.





وأمر النائب العام بحبس "الأدهم"، احتياطًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، كما خاطبت النيابة العامة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب صفحات وقنوات وحسابات المتهمة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر والتيك توك وإنستجرام" تنفيذا لقرار النائب العام الصادر في هذا الشأن.





شيري هانم وزمردة

وفي شهر يونيو المنصرم، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على سيدة تدعى "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" لاتهامهما باستخدام إشارات وإيماءات وألفاظا تخدش الحياء العام، بعد تداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لسيدتين يقوما من خلالها بإستخدام إشارات وإيماءات وألفاظًا تخدش الحياء العام.





ووجهت النيابة العام لها، تم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.





منار سامي

كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة السابعة مساءً، إثر البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.





وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الفجر": إن منار كانت فى بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت فى حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.





كان تقدم المحامي أشرف فرحات، قدم بلاغًا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.





وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام: إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.





ريناد عماد

في سياق متصل، ترددت أنباء صباح اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على فتاة شهيرة من صانعات المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".



