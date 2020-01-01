الكويت تسجل 4 حالات وفاة و745 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، 745 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 46940، حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 358 حالة.

 

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

 

وأشارت الصحة الكويتية، إلى أن حالات الاصابة الـ 745 السابقة تضمنت 434 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 58.28 في المائة، و311 حالة لغير الكويتيين بنسبة 41.75 في المائة. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع، (182 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(176 بمنطقة الجهراء الصحية) و(169 بمنطقة الاحمدي الصحية) و(120 بمنطقة العاصمة الصحية) و(98 بمنطقة حولي الصحية).

 

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع، (41 حالة بمنطقة تيماء) و(36 حالة بمنطقة الفروانية) و(30 حالة بمنطقة صباح السالم) و(27 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(27 حالة بمنطقة الصليبية السكنية) و(21 حالة بمنطقة جابر العلي).

 

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 139 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19)، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8867 حالة.

 

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 49 شخصاً بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوماً في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي ابتداءً من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

 

وبين "السند" أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 4150 مسحة، مشيراً إلى أن مجموع الفحوص بلغ أكثر من 391037 ألف فحص.

 

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية، وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصياً بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة القبض على بطلة شهيرة من فتيات تيك توك

منذ أقل من ساعتين

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

زيدان يرد على تصريحات خاميس رودريجيز ويتحدث عن مواجهة خيتافي

منذ أقل من نصف ساعة

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يعلق على مستقبل أشرف حكيمي مع ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ ساعة الا ربع

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 13 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: 9 وفيات.. و955 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تعلن شفاء 370 مصابا من فيروس كورونا

الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا

الكويت تسجل 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 4 حالات وفاة و742 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

01:40 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

01:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن