"التنمية المحلية أِشادت بتميزها".. محافظ بني سويف يكرم إدارة "الأزمات والكوارث"

كّرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة بعد اختيارها من قبل مركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية من الإدارات المتميزة في مجال إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية طبقا لتقييم مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.





وأكدت محافظة بني سويف، في بيان، أن المحافظ أهدى "علاء عيد" مدير إدارة الأزمات شهادة تقدير للمجهود المتميز الذي بذلته الإدارة في التعامل مع الأزمات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، معربًا عن تطلعه لمزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة.





ومن جانبه تقدم مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالشكر للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على هذه اللفتة الطيبة وحرصه على تكريم الإدارة خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي يمثل حافزًا كبيراُ لتحقيق المزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة





من جهة آخرى كرم محافظ بني سويف عبده فتحى، مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، لبلوغه سن التقاعد، معربًا عن شكره وتقديره لما بذله خلال عمله ضمن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، فيما أعرب "عبده فتحي"عن تقديره وامتنانه لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطبية، وحرصه على تكريمه في حضور زملائه أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة والذي يكن لهم كل تقدير واحترام.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة "اليوم" بحضور: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف واللواء هشام شادي السكرتيرالعام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد والعقيد وفقى سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة ولمياء العربي مديرة المجالس واللجان وعزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.





حملة تموينية





وفي سياق منفصل، أعلنت محافظة بني سويف، اليوم، عن ضبط 160 شيكارة سماد "نترات نشادر" محظور بيعه وتداوله خارج الحيازات الزراعية خلال حملة تموينية لمديرية التموين تحت إشراف المهندس وصفى عبد الله بالإشتراك مع مباحث التموين والتنسيق مع إدارات التموين بمركزي الفشن وسمسطا.





كما أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضرلعدم الإعلان عن الأسعار لمنشآت تجارية ومحلات عامة، وضبط 4500 علبة سجائر مجهولة المصدرؤ، فضلًا عن ضبط 50 كيلوجرام من اللحوم تم ذبحها خارج المجزر الحكومي وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.





ومن جانبه شًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال العامة والأنشطة التجارية والصيدليات ومحطات الوقودومستودعات البوتجاز وغيرها من محلات السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة وعدم التلاعب بأسعار السلع، ومواجهة كافة صورالغش التجاري وإحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية كالمطهرات وغيرها.



