ارتفاع مبيعات السيارات في فرنسا بنسبة 1.2% خلال يونيو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع مبيعات سيارات الركوب في فرنسا خلال يونيو الماضي بنسبة 1.2 في المائة سنويا إلى 233818 سيارة، في حين كان إجمالي المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ككل أقل بنسبة 38.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان اتحاد صناعة السيارات الفرنسي القول إن مبيعات شركة رينو جروب الفرنسية ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة في حين تراجعت مبيعات منافستها بي.إس.أيه التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل بنسبة 9.1 في المائة خلال الشهر الماضي.


وارتفعت مبيعات السيارات الأجنبية في فرنسا خلال الشهر الماضي بنسبة 5.1 في المائة إلى 99242 سيارة.
وبلغت نسبة الزيادة في مبيعات السيارات التجارية الخفيفة وسيارات الركوب ككل خلال الشهر الماضي 2.4 في المائة سنويا.

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