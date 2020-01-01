آخرهم المقاولون العرب.. 5 أندية ترغب في ضم صالح جمعة

انضم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤخرا إلى تدريبات القلعة الحمراء الجماعية، بعدما سمح له رينيه فايلر مدرب الفريق بذلك.





وتواجد صالح جمعة في تدريبات الأهلي اليوم وامس، وذلك بعد أن توسط له ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، عند فايلر من أجل إعادته للمران.





وكان رينيه فايلر أكد في أكثر من مناسبة أنه يريد التخلص من صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنه في النهاية عفا عنه.





وكشفت تقارير صحفية أن فايلر قرر إعادة صالح جمعة من جديد إلى التدريبات لتسويقه بعدما انخفض سعره.





وترغب عدة أندية في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتأتي على رأسها المقاولون العرب المنضم حديثا إلى السباق، إضافة إلى عرضين خارجيين أحدهما من الدوري البرتغالي والأخر من الدوري المجري بخلاف عرضين محليين بجانب ذئاب الجبل وهما الاتحاد السكندري وسموحة.





يشار إلى أن صالح جمعة لم يشارك حتى الآن في أي مباراة منذ تولي السويسري رينيه فايلر القيادة الفنية للأهلي.





جدير بالذكر أن الأهلي استأنف تدريباته الجماعية منذ عدة أيام تمهيدا لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز.