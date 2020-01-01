شاهد.. لحظة تسلم السيسي أوراق اعتماد 6 سفراء جدد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
عرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو، يرصد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد ستة سفراء جدد.

وتسلم الرئيس السيسي، أوراق اعتماد سفراء دول غينيا الاستوائية، والسنغال، وتنزانيا المتحدة، ومملكة البحرين، وروسيا الاتحادية، وجمهورية لاتفيا.

وتم عزف السلام الجمهوري لدولة كل سفير.

والسفراء الجدد هم: 
- خوسيه إيسونو ميتشا أكينج – سفير جمهورية غينيا الاستوائية.
- إيلى سي بيى – سفير جمهورية السنغال.
- اللواء انسيلم شيجونجو باهاتي – سفير جمهورية تنزانيا المتحدة.
- هشام بن محمد الجودر – سفير مملكة البحرين.
- ايلمارس بريديكس- سفير جمهورية لاتفيا.
- جيورجي بوريسسينكو - سفير جمهورية روسيا الاتحادية.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في كافة المجالات.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أول أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

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